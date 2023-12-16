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صحيفة بريطانية: البيت الأبيض يعتقد أن عباس غير قادر على قيادة السلطة

السبت، 16-12-2023 11:16 م

واشنطن وتل ابيب تفضلان الشيخ لخلافة عباس

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الوكيل الاخباري -نقلت وكالة انباء رويترز عن دبلوماسيين في واشنطن وتل ابيب انهم يفضلون أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ خليفة لمحمود عباس .

وبينت رويترز ان واشنطن تضغط على عباس لدفعه إلى اتخاذ خطوات عملية باتجاه "إعادة هيكلة" السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التنازل عن صلاحيات لصالح رئيس الوزراء، وتعيين نائب للرئيس، وضخ دماء جديدة في القيادة الفلسطينية.

وأضافت الوكالة ،أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، "لا بد أن تكون حاضرة في غزة بعد الحرب مثلما هي حاضرة الآن في أجزاء من الضفة الغربية".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع وكالة رويترز : إنه مستعد لإدخال تعديلات على السلطة الفلسطينية بقيادات جديدة، وإجراء الانتخابات التي تم تعليقها منذ فوز حماس في آخر انتخابات عام 2006، على أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.


 




 

 


 

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