صحيفة بريطانية: البيت الأبيض يعتقد أن عباس غير قادر على قيادة السلطة

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة صنداي تليغراف عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على قيادة السلطة.

اضافة اعلان



وقالت المصادر للصحيفة، إن كبار المسؤولين الأميركيين أمضوا أسابيع في صياغة مقترحات لكيفية إدارة غزة، موضحة أن الفساد في السلطة وشعبية حركة حماس المتزايدة بالضفة الغربية يمثلان تحديا أمام أي خطة.



وكشفت أن مسؤولي الأمن القومي الأميركي يواجهون حقيقة ضعف إدارة عباس وتراجع شعبية سلطته، وقالت إن واشنطن تفكر في وضع دولة عربية وكيلا لضمان السلام وتولي مسؤولية إعادة بناء غزة.