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الإثنين، 13-09-2021 12:59 م

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر فلسطيني، بأن عدة آليات عسكرية، توغلت داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال غرب البلدة وسط إطلاق نار متقطع وشرعت بعمليات تمشيط وتجريف في المنطقة.

وأضاف المصدر، أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة وفي مختلف مناطق قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية ، قصفت فجر اليوم، بعدد من الصواريخ عدة مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ودمرتها وألحقت أضراراً بممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

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المصدر: وفا

 

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