أبقار المستوطنين تخرب محاصيل الفلسطينيين الحقلية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري-خربت أبقار المستوطنين، اليوم الأحد، محاصيل الفلسطينيين شرق خلة "مكحول" بالأغوار الشمالية.

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وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لــ"وفا"، بأن أكثر من 15 رأس بقر تعود لأحد المستوطنين، ترعى منذ ساعات الصباح، في المحاصيل البعلية التي زرعها الأفراد في المنطقة.



يذكر أن مستوطنا أقام قبل أعوام بؤرة استيطانية في منطقة السويدة القريبة من خلة مكحول، وأجبر المواطنين على ترك المراعي القريبة، كما أطلق أبقاره بشكل دوري في الأراضي التي يفلحها الأفراد في المنطقة.



يذكر أن الفلسطينيين في تلك المناطق الغورية يعتمدون بعد حصاد المحاصيل على البذور والقش في توفير طعام لمواشيهم.



وفا

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