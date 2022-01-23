الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 01:58 م

أبقار المستوطنين تخرب محاصيل الفلسطينيين الحقلية في الأغوار الشمالية

2_LaAjLlC


الوكيل الإخباري-خربت أبقار المستوطنين، اليوم الأحد، محاصيل الفلسطينيين شرق خلة "مكحول" بالأغوار الشمالية.

اضافة اعلان


وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة لــ"وفا"، بأن أكثر من 15 رأس بقر تعود لأحد المستوطنين، ترعى منذ ساعات الصباح، في المحاصيل البعلية التي زرعها الأفراد في المنطقة.


يذكر أن مستوطنا أقام قبل أعوام بؤرة استيطانية في منطقة السويدة القريبة من خلة مكحول، وأجبر المواطنين على ترك المراعي القريبة، كما أطلق أبقاره بشكل دوري في الأراضي التي يفلحها الأفراد في المنطقة.


يذكر أن الفلسطينيين في تلك المناطق الغورية يعتمدون بعد حصاد المحاصيل على البذور والقش في توفير طعام لمواشيهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2diu3-1642946446

محكمة الاحتلال ترفض البت في قضية عائلة صالحية

61c0a2fd42360445c04f47dc

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ23

9dff76ca-ac7b-43ce-ba7f-771713642765

الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم

999999

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

Y1uHg

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

499941

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

أخبار متعلقة
1600350692353095000

مستوطنون يقتحمون الأقصى

المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

25678141

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

9999137337

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة الاحتلال

image_750x_611cb18137987

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

156068016694024300

سلطات الاحتلال تجرف أراضي زراعية وتتلف محاصيل في النقب