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الثلاثاء، 11-01-2022 11:44 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.


واضافت ان المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول "الهيكل" المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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