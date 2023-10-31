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الثلاثاء، 31-10-2023 02:48 م

أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الإحتلال

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الوكيل الإخباري- دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواما جديدة في سجون الاحتلال.

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وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين منصور قاسم أبو عون وفراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، دخلا عامهما الـ21 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.


وأضاف أن الأسير نبيل جمعة مغير من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، فيما دخل الأسير توفيق أحمد ربايعة من بلدة ميثلون جنوب جنين عامه الـ21 في سجون الإحتلال وهو محكوم بالسجن 25 عاماً .

 

وفا


 




 

 


 

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