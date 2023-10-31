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ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

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ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

الثلاثاء، 31-10-2023 11:33 ص

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري  ارتفاع عدد القتلى من جند وضباط الاحتلال اليوم الثلاثاء الى 315  والاسرى الى 240 اسرائيليا .

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وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي انه تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري" 

وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان قتالا ضار يدور في غزة والموقف يتطلب الصمود والصبر، وفق تعبيره.


وأكد أن إسرائيل سترد على ما وصفها بكل محاولة للإضرار بها وعلى كل خلية تحاول الدخول إليها.


 




 

 


 

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