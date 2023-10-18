معتقلان من جنين يدخلان عامهما الـ21 في الأسر

الوكيل الإخباري- دخل معتقلان من قريتي بير الباشا ونزلة زيد جنوب جنين، اليوم الأربعاء، عامهما الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن المعتقل يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة" (49 عاما)، من قرية بئر الباشا جنوب جنين، دخل عامه الـ21 على التوالي في الأسر.



والمعتقل قادري من المعتقلين الستة (زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي)، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" عام 2021، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام من تحرّرهم.



وأشار إلى أن قادري معتقل منذ عام 2003، وتوفيت والدته وحرمه الاحتلال من وداعها، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد (مرتين) و(35 عاماً)، إضافة إلى محاكمته الأخيرة بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.



وأضاف أن المعتقل سائد عبد السميع زيد الكيلاني من قرية نزلة زيد، دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، علما أن شقيقه شادي معتقل أيضا، ومحكوم مدى الحياة.

