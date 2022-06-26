أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الأحد، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، أن الأسير شادي محمد حسين غوادرة من بئر الباشا دخل عامه الـ20، وهو محكوم مدى الحياة، والأسير عبد الجبار صبري خليل شمالي من عرابة أحد عمداء الأسرى دخل عامه الـ22، وهو محكوم لمدة 27 عاما.



وأضاف سمور، أن الأسير إبراهيم نعمان حوشية دخل عامه الـ20، وهو محكوم بالسجن 35 عاما، والأسير مراد عدنان يوسف حوشية دخل عامه الـ20، وهو محكوم 25 عاما، وكلاهما من بلدة اليامون.

وفا