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الإثنين، 04-09-2023 10:22 ص

أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام

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الوكيل الاخباري - يواصل أربعة معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين.

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والمعتقلون المضربون هم: كايد الفسفوس من دورا بالخليل (34 عاما) مضرب منذ 33 يوما، ومعتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم لمدة 9 أيام، علما أنّ متزوج وأب لطفلة. كما خاض إضرابا في عام 2021 ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يوما، وهو محتجز في زنازين النقب.


الأسير سلطان خلوف (42 عاما) من بلدة برقين يواصل إضرابه منذ 33 يوما، وذلك منذ لحظة اعتقاله مطلع الشهر الماضي، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابا عن الطعام عام 2019 استمر 67 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، ويواصل الاحتلال احتجازه في زنازين معتقل الجلمة.


كما يواصل الأسير الإداري عبد الرحمن إياد براقة (24 عاما) من مخيم عقبة جبر بأريحا، إضرابه منذ 26 يوما، وهو معتقل منذ 30 أبريل/ نيسان، ومحتجز في سجن "ريمون".


والأسير ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين مضرب منذ 13 يوما، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها عام 2020، وشرع خلاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

 

وفا


 




 

 


 

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