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تحديث .. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء

الخميس، 09-11-2023 12:34 م

أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان إن الحكومة الإسرائيلية مازالت تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة مخالفة لجميع القيم الإنسانية.

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وأكمل أردوغان قائلاً ، أن الدول التي تتحدث دائمًا عن الحريات تظل صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، حيث أن النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألف شخص من سكان غزة الذين تم اغتيالهم بوحشية على يد إسرائيل

واكد اردوغان ان بلاده أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.

 

 


 




 

 


 

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