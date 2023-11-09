أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان إن الحكومة الإسرائيلية مازالت تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة مخالفة لجميع القيم الإنسانية.



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وأكمل أردوغان قائلاً ، أن الدول التي تتحدث دائمًا عن الحريات تظل صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل، حيث أن النساء والأطفال يشكلون 73% من حوالي 11 ألف شخص من سكان غزة الذين تم اغتيالهم بوحشية على يد إسرائيل





واكد اردوغان ان بلاده أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.