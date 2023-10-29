أردوغان محذرا الغرب: إذا كنتم تريدونها حربا فلا تنسوا عزيمتنا

الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.

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وأضاف الرئيس التركي: "أيها الغرب، أخاطبكم! هل تريدون إشعال حرب جديدة بين الصليب والهلال؟ إذا كنتم تبذلون مثل هذه الجهود من أجل ذلك، فاعلموا: هذا الشعب لم يمت، إنه واقف على قدميه بقوة. نحن مليئون بنفس التصميم كما كان الحال في ليبيا، في قره باغ، أعلموا أننا كذلك أيضا في الشرق الأوسط".



وبحسب الرئيس التركي، فإن الدول الغربية هي المسؤولة عما تشهده غزة، لأنها "حشدت كل القوى، بما في ذلك وسائل الإعلام، لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب الإسرائيلية" وفقا لتعبيره.



ووصف الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإرهابي الحقيقي.



وفي وقت سابق حمل الرئيس التركي، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تفاقم الأزمة في قطاع غزة بسبب موقفه "المنحاز" في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

روسيا اليوم