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الخميس، 30-11-2023 06:21 م

أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أسماء قائمة الدفعة السابعة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

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وضمت القائمة، وفق البيان، 8 معتقلات و22 طفلا، وبذلك يكون المجموع الكلي لليوم 30 معتقلا ومعتقلة، حيث سيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.


والأسماء هي:
- سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش- بيت لحم
- عبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلس
- يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل
- إدريس احمد عبد الرحمن عبد- رام الله
- قصي عوض محمود مصري- رام الله


- محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيلية
- عبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان- الخليل
- عبد الله اياد باجس البو- الخليل
- يوسف حسين محمد حامد- رام الله
- محمود رائد محمد اخليل- الخليل
- أسامة ماهر محمد قبها- جنين


- أحمد فضل خضر عجلوني- القدس
- محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله
- رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل
- أحمد محمد أحمد مرزوق- القدس
- محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس


- أبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية- بيت لحم
- محمود حسن أحمد قطناني- قلقيلية
- علي كريم كامل العساكر- بيت لحم
- مهران عمار إبراهيم حميدان- القدس
- قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله


- عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله
- أهداب محمد علي حوراني- من داخل أراضي الـ1948
- صابرين علي قائد عطاونة - من داخل أراضي الـ1948
- هديل باسم علي محاميد- من داخل أراضي الـ1948
- شهد حمد مصطفى سويطات- من داخل أراضي الـ1948
- أسيل حسين محمود سويطات- من داخل أراضي الـ1948


- أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- من داخل أراضي الـ1948
- آيات سعيد قاسم عثامنة- من داخل أراضي الـ1948
- رنا محمد حسين سويلات- من داخل أراضي الـ1948


 




 

 


 

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