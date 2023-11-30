أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أسماء قائمة الدفعة السابعة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الخميس، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".

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وضمت القائمة، وفق البيان، 8 معتقلات و22 طفلا، وبذلك يكون المجموع الكلي لليوم 30 معتقلا ومعتقلة، حيث سيكون استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.



والأسماء هي:

- سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش- بيت لحم

- عبد الكريم فرسان سلطان ابو مصطفى- نابلس

- يونس مجدي إسماعيل حوامدة- الخليل

- إدريس احمد عبد الرحمن عبد- رام الله

- قصي عوض محمود مصري- رام الله



- محمود إبراهيم محمود متولي- قلقيلية

- عبد الله حسن إسماعيل اولاد حمدان- الخليل

- عبد الله اياد باجس البو- الخليل

- يوسف حسين محمد حامد- رام الله

- محمود رائد محمد اخليل- الخليل

- أسامة ماهر محمد قبها- جنين



- أحمد فضل خضر عجلوني- القدس

- محمد بهاء عبد الرحمن عياش- رام الله

- رائد يوسف محمد إدريس صرصور- الخليل

- أحمد محمد أحمد مرزوق- القدس

- محمود إبراهيم محمود شلودي- القدس



- أبيّ يوسف عبد الحميد أبو مارية- بيت لحم

- محمود حسن أحمد قطناني- قلقيلية

- علي كريم كامل العساكر- بيت لحم

- مهران عمار إبراهيم حميدان- القدس

- قسام محمد عبد المجيد حامد- رام الله



- عز الدين عبد المجيد أحمد حامد- رام الله

- أهداب محمد علي حوراني- من داخل أراضي الـ1948

- صابرين علي قائد عطاونة - من داخل أراضي الـ1948

- هديل باسم علي محاميد- من داخل أراضي الـ1948

- شهد حمد مصطفى سويطات- من داخل أراضي الـ1948

- أسيل حسين محمود سويطات- من داخل أراضي الـ1948



- أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم- من داخل أراضي الـ1948

- آيات سعيد قاسم عثامنة- من داخل أراضي الـ1948

- رنا محمد حسين سويلات- من داخل أراضي الـ1948

