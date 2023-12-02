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أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

السبت، 02-12-2023 12:28 م

"أطباء بلا حدود" تتهم إسرائيل بإطلاق النار على قافلة من مركباتها

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الوكيل الإخباري - أفادت إذاعة "فرانس إنفو"، بأن منظمة "أطباء بلا حدود"، حملت الجيش الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار على قافلة من مركبات المنظمة في 18 نوفمبر.

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وفي وقت سابق، ذكرت المنظمة أن مجموعة من موظفي المنظمة وأقاربهم، تعرضت لهجوم في محيط مستشفى الشفاء، عندما كانت تحاول الانتقال إلى جنوب قطاع غزة.

وجاء في خبر المحطة الإذاعية الفرنسية: "تشير منظمة أطباء بلا حدود إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار في 18 نوفمبر، على قافلة تابعة لهذه المنظمة غير الحكومية في غزة".


وقال أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود، إنه شاهد قناصة على سطح أحد المباني، وكذلك دبابات قبل وقت قصير من إطلاق النار.

 




 

 


 

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