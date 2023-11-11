أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر

الوكيل الإخباري-قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة العربية الإسلامية، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

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وأضاف: "ما يحدث في غزة يشكل خطرًا على كافة المستويات، نسأل إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي "



واكمل أمير قطر: "من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنًا في القرن الحادي والعشرين ، النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات"

ودان بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة. وطالب الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات :"لا يجب أن نبقى عند حدود الشجب والإنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف العدوان".





وطالب ايضا بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط.



وقال أمير قطر: "نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل."



واضاف أن موقف بلاده ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.





واكد ان الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس السلام وفقًا للقرارات الدولية.





