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الثلاثاء، 17-10-2023 11:34 ص

لماذا يتتبع الاحتلال هواتف نحو مليون فلسطيني قبل الاجتياح البري الى غزة ؟

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الوكيل الإخباري- في غرفة تحكم في قاعدة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد، يجلس 5 جنود أمام شاشات كمبيوتر ضخمة لمتابعة عمليات نزوح مئات الآلاف من سكان غزة، من الشمال إلى جنوبي القطاع، اعتمادا على تعقب بيانات نحو مليون هاتف.

وأوضح تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن تتبع هواتف سكان غزة "يكشف معدل حركة النزوح"، في أعقاب دعوة الجيش الإسرائيلي لنحو 1.1 مليون شخص في القطاع إلى التحرك جنوبا .

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ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي، أن "تعقب الهواتف ودعوات الإجلاء تأتي في إطار معرفة تحركات المدنيين  (في غزة)"، في ظل عملية عسكرية برية متوقعة، إلى جانب الضربات الجوية المتواصلة، وذلك عقب الهجوم المباغت وغير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر الجاري، ضد بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية.


وأضاف تقرير "نيويورك تايمز"، أن "الجنود الموجودين في القاعدة الإسرائيلية، يجلسون أمام شاشات لخريطة تكشف تحركات مواطنين من شمالي غزة، وذلك باستخدام بيانات يتم جمعها من أكثر من مليون هاتف خلوي، مما يجعل الجيش الإسرائيلي قادرا على معرفة الأعداد التقديرية للنازحين".

وتظهر بعض الأحياء على الشاشات باللون الأحمر وأخرى بالأبيض، في إشارة إلى أن غالبية السكان لا يزالون فيها، بينما كان هناك عدد متزايد من المناطق باللونين الأخضر والأصفر، في إشارة إلى أن معظم سكان تلك المناطق قد غادروا منازلهم، وفق الصحيفة.

وقال جنرال إسرائيلي، وفق الصحيفة: "هذا النظام ليس دقيقا بنسبة 100 بالمئة، لكنه يكشف معلومات نحتاج إليها لاتخاذ القرار. الألوان تقول ما يمكن وما لا يمكن فعله".

 

الحرة

 




 

 


 

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