أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان الأوضاع بغزة

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن السلطة تنسق مع قطر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة



وأضاف عباس أن التنسيق مع قطر يشمل كذلك دعم الموقف الفلسطيني الساعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

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من جانبه قال الديوان الأميري في قطر، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأضاف الديوان الأميري -في بيان- أن أمير قطر أكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه، كما رحب بجهود إنهاء الانقسام، وتمنى أن تتكلل بالنجاح وبما يخدم الشعب الفلسطيني.





