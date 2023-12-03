الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

41.9 سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

عاجل

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

الأحد، 03-12-2023 07:58 ص

أمير قطر يعلن إجراء مباحثات مع ماكرون في إطار جهود وقف إطلاق النار بغزة

656bf7ec423604198e6f85ee


الوكيل الإخباري- أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة أمس ، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".


وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".


ووصل ماكرون السبت إلى الدوحة آتيا من الإمارات حيث شارك في قمة المناخ "كوب28".


وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على "حماس" قد يجر حربا تمتد "10 سنوات"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".


وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات".


وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية"، محذرا من "حرب لا تنتهي".


للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
656c0878423604186759844d

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

WhatsApp Image 2023-12-03 at 9.45.15 AM

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

Woez6XVbyyqgyFPntjDAdLeXHX5EgHsW1hisOIGY

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

-1721140811

9 شهداء بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة جنوب غزة

02088335780147018334802371023303

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

9

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

أخبار متعلقة
٩

اليابان تأمل في تهدئة التوتر بغزة

1

أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر

44444444444

رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

1be80d7c-1755-435f-93a9-063f1ec5fbbe.jpg-59c84795-5a79-475b-99fc-ef1682098349

في اليوم الـ29 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

download

احتراق مراكب للصيادين إثر قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل رفح

ذذ

مصدر الكهرباء الوحيد ..الاحتلال يستهدف ألواح الطاقة الشمسية بغزة