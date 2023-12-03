أمير قطر يعلن إجراء مباحثات مع ماكرون في إطار جهود وقف إطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة أمس ، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".



وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".



ووصل ماكرون السبت إلى الدوحة آتيا من الإمارات حيث شارك في قمة المناخ "كوب28".



وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على "حماس" قد يجر حربا تمتد "10 سنوات"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".



وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات".



وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية"، محذرا من "حرب لا تنتهي".







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