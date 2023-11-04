رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

الوكيل الإخباري -

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نقلت وكالة رويترز، عن مصدران قريبان من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الحركة استعدت لحرب طويلة في قطاع غزة، وتعتقد أن بإمكانها صد التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار الاحتلال على الموافقة على وقف إطلاق النار.ولفتت المصادر إلى أن الحركة قامت بتخزين الأسلحة والصواريخ والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.وقال مقربون من حماس لرويترز إن الحركة واثقة من أن الآلاف من مقاتليها يمكنهم البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في مدينة الأنفاق المحفورة في عمق القطاع الفلسطيني، وإحباط القوات الإسرائيلية بتكتيكات حرب العصابات في المناطق الحضرية.