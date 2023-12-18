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إعلام عبري: رئيس الموساد يحصل على ضوء أخضر لإنجاز صفقة جديدة

الإثنين، 18-12-2023 01:24 ص

أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعلنون الاعتصام

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الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، أعلنوا اعتصامهم بدءا من اليوم الاثنين، أمام مقر الحكومة، وذلك للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى.

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن رئيس الموساد ديفيد برنيع حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة مع المقاومة.

 

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن رئيس الموساد سيغادر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في أوروبا، بهدف مواصلة النقاش بشأن محاولات التوصل إلى مخطط جديد لإطلاق سراح الرهائن في غزة.


 




 

 


 

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