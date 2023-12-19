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الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 19-12-2023 11:53 ص

أوتشا: نحو 300 نازح استشهدوا بملاجئ "الأونروا" منذ بدء الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، استشهاد 297 نازحا على الأقل، لجأوا إلى منشآت وكالة "الأونروا" في غزة خلال الفترة بين 7 تشرين الأول الماضي و 16 كانون الأول الجاري.

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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، إن " 297 نازحا استشهدوا على الأقل، وأصيب 1032 آخرون لجأوا إلى منشآت وملاجئ الأونروا، وأن العديد من مدارس الأونروا في القطاع تضررت".


وبحسب البيان أن "70 من المدارس المتضررة هي مدارس تابعة للأونروا، منها 56 مدرسة على الأقل تعمل كملاجئ للنازحين داخليا. مؤكدا تعرض العديد منها بما في ذلك مدارس الأونروا، للقصف المباشر بالغارات الجوية الإسرائيلية أو قذائف الدبابات".


وبحسب المنظمة نزح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، يشكلون أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة، من أنحاء القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم حوالي 1.4 مليون لجأوا إلى منشآت الأونروا.


 




 

 


 

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