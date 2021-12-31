أوقاف القدس: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الوكيل الاخباري - أدى نحو 50 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الجمعة.



وكان نحو 5 آلاف مواطن أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء الفجر العظيم الذي أطلقته مؤسسات مقدسية، رداً على انتهاكات الاحتلال والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات المسجد الأقصى.