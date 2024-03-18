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الإثنين، 18-03-2024 10:44 ص

أوكسفام: إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ظ


الوكيل الاخباري - اتهمت منظمة أوكسفام في تقرير اليوم الاثنين، إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدوليّ.

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وقالت المنظمة في تقريرها، وفق الموقع الرسمي لها، "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة"، منددة ببروتوكولات تفتيش المساعدات "غير الفعالة بشكل غير عادل" والتي تؤدي إلى تأخير قد يصل إلى عشرين يومًا في المتوسط حتى يتم السماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني.


كما دانت المنظمة في تقريرها "الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وضد المساعدات والقوافل الإنسانية"، وانتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدّات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تُعد قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.


 




 

 


 

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