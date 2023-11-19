أول تعليق لجيش الاحتلال على اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين

الوكيل الاخباري - أفاد موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي أن الحوثيون هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.

اضافة اعلان



من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.



وقال الجيش الإسرائيلي إن اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميا.



وأوضح الجيش الإسرائيلي أن السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.



في المقابل، قال قيادي بجماعة أنصار الله (الحوثيين) للجزيرة إن قواتهم اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.



