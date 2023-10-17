أول تعليق من عائلة الأسيرة الإسرائيلية بعد نشر القسام فيديو لها

الوكيل الاخباري - علقت عائلة الأسيرة الإسرائيلية ميا شيم، على مقطع فيديو نشرته كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، للأسيرة وهي تتلقى العلاج في غزة.

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وحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فقد قالت والدة الأسيرة: "أرى المحنة التي هي فيها، لكن الحمد لله أنها على قيد الحياة".



وأضافت: "أعيدوا ابنتي ميا وجميع الأسرى، فنحن ننتظر أبناءنا".



ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء أمس الاثنين، مقطع فيديو، يظهر عناصرها، وهم يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في قطاع غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة "طوفان الأقصى".



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، قال إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً.



وأشار أبو عبيدة، في كلمة له، الاثنين، إن 22 أسيراً فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.



وأوضح أبو عبيدة، "أننا نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".



وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".

