الجمعة 2025-08-29 07:14 م
 

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الجمعة، 29-08-2025 05:22 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الجمعة، محاولة تسلل خمسة أشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

 
 
