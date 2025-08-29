ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية

وذكرت المديرية في بيان، أن الورش التدريبية التي قدمها نخبة من المدربين والفنانين المحليين، شملت مجالات الفنون التشكيلية والحرف اليدوية كصناعة الإكسسوارات من الخرز، وصناعة الشموع، وصناعة التحف الفنية من الجبصين، والمأكولات الشعبية، في إطار سعي المديرية ومركز زها لتمكين الشباب والنساء وتوفير منصات للإبداع والتعلم.
وأضاف البيان، أن الحدث الثقافي والفني تضمن معرضاً للأعمال الفنية والحرفية التي أنجزها المشاركون خلال الورش إلى جانب عرض منتجات الأسر المنتجة والمبادرات الشبابية؛ مما ساهم بتعزيز التبادل الثقافي والحرفي بين أبناء المجتمع المحلي.
وثمن مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، الجهود المبذولة من مركز زها الثقافي في تنظيم هذا الحدث الثقافي الذي تزين باللمسات الإبداعية والفنية من المشاركين، مشيراً إلى دور مديرية ثقافة المفرق في دعم المبادرات الهادفة إلى النهوض بالحركة الثقافية والفنية في المحافظة وتمكين الفئات الشابة والنسائية من خلال برامج مستدامة وموجهة تتوافق مع رؤية ورسالة وزارة الثقافة في التحديث الاقتصادي.
