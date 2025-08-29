ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الثقافة بالتعاون مع مركز زها الثقافي مجموعة من الورش التدريبية والمعارض الفنية وذلك تزامناً مع سوق وبازار مركز زها الثقافي الذي يقام بهدف دعم الطاقات والمواهب الإبداعية في الحرف اليدوية والتراثية.

وذكرت المديرية في بيان، أن الورش التدريبية التي قدمها نخبة من المدربين والفنانين المحليين، شملت مجالات الفنون التشكيلية والحرف اليدوية كصناعة الإكسسوارات من الخرز، وصناعة الشموع، وصناعة التحف الفنية من الجبصين، والمأكولات الشعبية، في إطار سعي المديرية ومركز زها لتمكين الشباب والنساء وتوفير منصات للإبداع والتعلم.



وأضاف البيان، أن الحدث الثقافي والفني تضمن معرضاً للأعمال الفنية والحرفية التي أنجزها المشاركون خلال الورش إلى جانب عرض منتجات الأسر المنتجة والمبادرات الشبابية؛ مما ساهم بتعزيز التبادل الثقافي والحرفي بين أبناء المجتمع المحلي.