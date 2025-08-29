الجمعة 2025-08-29 07:15 م
 

ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية

لا
جانب من المعارض
 
الجمعة، 29-08-2025 06:12 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الثقافة بالتعاون مع مركز زها الثقافي مجموعة من الورش التدريبية والمعارض الفنية وذلك تزامناً مع سوق وبازار مركز زها الثقافي الذي يقام بهدف دعم الطاقات والمواهب الإبداعية في الحرف اليدوية والتراثية.

اضافة اعلان


وذكرت المديرية في بيان، أن الورش التدريبية التي قدمها نخبة من المدربين والفنانين المحليين، شملت مجالات الفنون التشكيلية والحرف اليدوية كصناعة الإكسسوارات من الخرز، وصناعة الشموع، وصناعة التحف الفنية من الجبصين، والمأكولات الشعبية، في إطار سعي المديرية ومركز زها لتمكين الشباب والنساء وتوفير منصات للإبداع والتعلم.


وأضاف البيان، أن الحدث الثقافي والفني تضمن معرضاً للأعمال الفنية والحرفية التي أنجزها المشاركون خلال الورش إلى جانب عرض منتجات الأسر المنتجة والمبادرات الشبابية؛ مما ساهم بتعزيز التبادل الثقافي والحرفي بين أبناء المجتمع المحلي.


وثمن مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، الجهود المبذولة من مركز زها الثقافي في تنظيم هذا الحدث الثقافي الذي تزين باللمسات الإبداعية والفنية من المشاركين، مشيراً إلى دور مديرية ثقافة المفرق في دعم المبادرات الهادفة إلى النهوض بالحركة الثقافية والفنية في المحافظة وتمكين الفئات الشابة والنسائية من خلال برامج مستدامة وموجهة تتوافق مع رؤية ورسالة وزارة الثقافة في التحديث الاقتصادي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

ل

أخبار محلية ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية

لا

أخبار محلية ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية

ل

أخبار محلية مواطنون في الأغوار الجنوبية يطالبون بتعبيد الشوارع الفرعية المهترئة

ل

أخبار محلية بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين

ا

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ر

مناسبات الإعلامي بشار عبدالرحمن سلمونه.. مبارك الزفاف - صور

ا

أخبار محلية الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة