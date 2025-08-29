مواطنون في الأغوار الجنوبية يطالبون بتعبيد الشوارع الفرعية المهترئة

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في بلدة الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بتعبيد الشوارع الفرعية المهترئة والمليئة بالمطبات والحفر والبعض الآخر منها شوارع ترابية توصل إلى أحياء سكنية في البلدة.

اضافة اعلان



وقالوا إن هذه الشوارع تحتاج إلى التوسعة وإعادة تأهيل، مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتخصيص مبالغ مالية لها نظرًا لتردي بنيتها التحتية وافتقارها لأدنى متطلبات السلامة العامة وصولا إلى تحسين أوضاعها العامة لتخدم الأحياء السكنية في البلدة وتخفف من معاناتهم اليومية.



وقال الأكاديمي الدكتور عيسى الخطبا، إن الطرق الفرعية في بلدة الصافي ما زالت على أوضاعها منذ عشرات السنين وتشهد حوادث مرورية يومية، إضافة إلى وجود المنعطفات المخفية فيها نظرًا لاكتظاظ المنطقة بالمباني السكنية، مطالبًا الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبهم كون هذه الطرق الفرعية يوجد فيها العديد من المحال التجارية التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق بسبب تردي وضعية الطرق الموصلة إليها.



وأكد المواطن حسن زاهر الخليفات، أن الشوارع الفرعية في بلدة الصافي تخدم منازل المواطنين لكنها قديمة ومتهالكة ومليئة بالحفر والتشققات، وتضر بالمركبات، كما أن سعتها لا تزيد عن مركبة واحدة في بعض المناطق؛ مما يتسبب بحوادث مرورية يومية وتكبدهم خسائر بشرية ومادية.



وأشار التربوي عمر العشيبات إلى أن هناك العديد من الطرق الفرعية موصلة لمدارس أساسية وثانوية في البلدة ومليئة بالحفر الأمر الذي يشكل خطرًا على سلامة الطلبة وأدت إلى الكثير من الحوادث المرورية في فترات دخول وخروج الطلبة إلى هذه المدارس.



بدوره أشار المواطن ياسين العشوش صاحب محل أجهزة خلوية والذي يقع محله في شارع فرعي في البلدة إلى افتقار الشوارع الفرعية في البلدة إلى الأرصفة المخصصة للمشاة، ليتم استخدام حرم الطريق كمواقف للمركبات، والتي تثير غبارًا كثيفًا عند توقفها على جوانبه وتؤدي إلى إغلاقها في كثير من الأحيان.



رئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية عبد الحميد سالم المعايطة، أكد أن البلدية من خلال خططها وبرامجها تواصل تعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن حدود البلدية وفق خطة منهجية ومالية تأتي ضمن برنامج زمني محدد ووفق المخصصات المالية المتاحة.