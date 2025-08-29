الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات

04:34 م

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، اليوم الجمعة فعاليات يوم توعوياً تركز حول أهمية الحفاظ على البيئة في مختلف محافظات المملكة.





وجاء هذا اليوم امتداداً للحملة البيئية التي أطلقتها المديرية بمشاركة وحداتها وتشكيلاتها كافة، وشمل المناطق الطبيعية والسياحية التي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين سيما في العطل ونهاية الاسبوع.



وقامت فرق مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة وإدارة الشرطة السياحية وبالتنسيق مع باقي تشكيلات الأمن العام بتقديم النصائح والإرشادات والحديث مع المواطنين والزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.



وتعكس هذه الانشطة المجتمعية دور مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.



وأكدت مديرية الأمن العام أنّ هذه الجهود تأتي ضمن دورها الوطني والمجتمعي في تعزيز المسؤولية الجماعية والمواطنة الفاعلة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية وأبناء المجتمع لتحقيق أثر بيئي مستدام.

