الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات

وجاء هذا اليوم امتداداً للحملة البيئية التي أطلقتها المديرية بمشاركة وحداتها وتشكيلاتها كافة، وشمل المناطق الطبيعية والسياحية التي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين سيما في العطل ونهاية الاسبوع.
وقامت فرق مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة وإدارة الشرطة السياحية وبالتنسيق مع باقي تشكيلات الأمن العام بتقديم النصائح والإرشادات والحديث مع المواطنين والزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.
وتعكس هذه الانشطة المجتمعية دور مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن البيئي وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأكدت مديرية الأمن العام أنّ هذه الجهود تأتي ضمن دورها الوطني والمجتمعي في تعزيز المسؤولية الجماعية والمواطنة الفاعلة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية وأبناء المجتمع لتحقيق أثر بيئي مستدام.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية
-
ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية
-
ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية
-
مواطنون في الأغوار الجنوبية يطالبون بتعبيد الشوارع الفرعية المهترئة
-
بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
-
الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد