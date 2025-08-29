بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية لواء الطيبة في محافظة إربد، البدء بإجراء تسويات مالية لاستيفاء المستحقات المترتبة لها على المواطنين.

اضافة اعلان



ودعت البلدية في بيان، المواطنين في مختلف مناطقها إلى ضرورة المبادرة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية، من مستحقات ضريبة الأبنية والمعارف "المسقفات" وعوائد التعبيد وعوائد تجارية وتنظيم خاص.