بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية لواء الطيبة في محافظة إربد، البدء بإجراء تسويات مالية لاستيفاء المستحقات المترتبة لها على المواطنين.

ودعت البلدية في بيان، المواطنين في مختلف مناطقها إلى ضرورة المبادرة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية، من مستحقات ضريبة الأبنية والمعارف "المسقفات" وعوائد التعبيد وعوائد تجارية وتنظيم خاص.


وأكدت البلدية استعدادها الكامل للتعاون مع المواطنين عبر تقديم تسهيلات مالية، تشمل إمكانية إجراء تسويات وسداد الذمم المالية من خلال الأقساط الميسّرة، مشيرة إلى ضرورة المبادرة بتسديد المستحقات المالية المترتبة في موعد أقصاه 21 أيلول المقبل تفادياً لأي تبعات قانونية وفق الأنظمة والتعليمات.

 
 
