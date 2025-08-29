بلدية الطيبة تعلن عن تسويات مالية لاستيفاء المستحقات على المواطنين

ودعت البلدية في بيان، المواطنين في مختلف مناطقها إلى ضرورة المبادرة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية، من مستحقات ضريبة الأبنية والمعارف "المسقفات" وعوائد التعبيد وعوائد تجارية وتنظيم خاص.
وأكدت البلدية استعدادها الكامل للتعاون مع المواطنين عبر تقديم تسهيلات مالية، تشمل إمكانية إجراء تسويات وسداد الذمم المالية من خلال الأقساط الميسّرة، مشيرة إلى ضرورة المبادرة بتسديد المستحقات المالية المترتبة في موعد أقصاه 21 أيلول المقبل تفادياً لأي تبعات قانونية وفق الأنظمة والتعليمات.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية
-
ورشة في زراعة الأغوار الشمالية حول تغذية المجترات وتحضير الخلطات العلفية
-
ثقافة المفرق تنفذ مجموعة من المعارض الفنية والورش التدريبية
-
مواطنون في الأغوار الجنوبية يطالبون بتعبيد الشوارع الفرعية المهترئة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في المحافظات
-
مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضاً في يوم طبي مجاني بالبادية الشمالية
-
الأمن يلقي القبض على شخص بتهمة تصنيع المشروبات الكحولية في إربد