إبعاد فلسطيني عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر

الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، قرار إبعاد للمرابط أبو بكر الشيمي لمدة 3 أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.

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ويعتبر الشيمي، العكاوي الأصل، من أهم المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن تزوج من مقدسية وعاش في المدينة المقدسة.



وتعرض الشيمي للإبعاد عن المسجد الأقصى مرات عديدة منذ عام 2015، لكن لم يثنه ذلك عن الرباط والتواجد المستمر في المسجد المبارك.



وينتهج الاحتلال سياسة تكثيف قرارات الإبعاد للمرابطين قبيل شهر رمضان; حتى ينغص عليهم فرحته بقدوم الشهر الفضيل والرباط في المسجد الأقصى خلال أيامه، فيما يعاني المقدسيون، بشكل عام، من سياسة الإبعاد عن المدينة، وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.

وفا

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