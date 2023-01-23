الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية خرسا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب عبدالله حسن صافي (20 عاما)، ومن واد نزار ببلدة دورا اعتقلت الشاب ليث محمود أبو زنيد، ومن بلدة اذنا اعتقلت الشاب مؤمن مصطفى أبو جحيشه (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ودورا وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية.

وفا