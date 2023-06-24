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السبت، 24-06-2023 05:18 م

إحراق منازل ومركبات في عدوان المستوطنين المتواصل شمال رام الله

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الوكيل الإخباري- أحرق مستوطنون، اليوم السبت، منازل ومركبات خلال عدوانهم المتواصل على قرية أم صفا، شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان عشرات المستوطنين، قد هاجموا أم صفا واعتدوا على منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، وأحرقوا عدة منازل ومركبات.

وأكد الناشط إبراهيم عبيات أن قوات الاحتلال المتواجدة لحماية المستوطنين لم تحرك ساكنا لمنعهم من احراق المنازل والمركبات والاعتداء على الفلسطينيين .

وأغلقت قوات الاحتلال طريق قرى غرب رام الله قرب دوار روابي، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة رام الله او العودة منها إلى تلك القرى.

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