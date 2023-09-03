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الأحد، 03-09-2023 10:56 ص

إدارة سجون الاحتلال تشرع بنقل 120 أسيرًا من "نفحة" إلى عزل جماعي

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الوكيل الاخباري - قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت، صباح اليوم الأحد، بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين).

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وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ عملية النقل هذه تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السّجون المسّ بالبُنى التّنظيمية، وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، ولمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون.


وبيّنتا أنّ عملية النقل هذه استهدفت ذات الأسرى الذين جرى نقلهم في بداية  هذا العام من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".


ولفتت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن عمليات النقل الجماعي، تأتي في إطار سياسة ممنهجة، سعت لها إدارة السّجون، تحديدًا في ظل حالة المواجهة الموحدة التي يحاول الأسرى ترسيخها، لصد العدوان التي تسعى إليه حكومة الاحتلال الفاشية بقيادة الوزير الفاشي (بن غفير)، وبعد مرور فترة وجيزة من الزيارة التي نفّذها "بن غفير" لسجني "النقب وعوفر".

 

وفا


 




 

 


 

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