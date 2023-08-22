طولكرم: وقفة مساندة للأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- جدد ذوو أسرى وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني في طولكرم، اليوم الثلاثاء، دعواتهم للمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى التدخل لإنقاذ حياة الأسرى وفي مقدمتهم المرضى والإداريون المضربون عن الطعام.



وطالبوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، جماهير شعبنا برفع مستوى مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة التي يتعرضون فيها للخطر، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال، التي أدت إلى استشهاد مئات منهم، مشددين على أنه آن الأوان ليكون هناك حراك شعبي أكثر انتشارا واتساعا لإسنادهم.

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