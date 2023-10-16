إدارة سّجون الاحتلال تصعّد من إجراءاتها الانتقامية ضد الأسرى

الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تسعى يوميًا لفرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد على الأسرى، في إطار عملية الاستفراد وجريمة العقاب الجماعي المتواصلة بحقّهم.

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وبيّنت الهيئة والنادي، في بيان ، أنّه وإلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للأسرى (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، أقدمت الاعتداء على الأسرى بالضرب خلال عمليات الاقتحام التي تجري للأقسام بمشاركة قوات القمع ومنها وحدات (اليّمّام).



وأضافت الهيئة والنادي أنّ من أخطر الإجراءات الراهنّة التي تمسّ حياة الأسرى، هو رفض إخراج الأسرى المرضى للعيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أنّ إدارة السّجون أوقفت علاج الأسرى فعليًا.



وتابع البيان أن هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الأمراض، لكون إدارة السّجون ترفض إخراج النفايات من زنازين الأسرى، وذلك مع تقليص كميات الماء التي تصل للأسرى، وقطعها لفترات طويلة في بعض السّجون (كالنقب)، التي قلصت فيه مدة توفير الماء لأقسام الأسرى لـ50 دقيقة طوال اليوم.



وأشار إلى أنّ إدارة السّجون صادرت ملابس لأسرى في بعض السجون، وإبقاء غيار واحد لكل أسير، كما لم تسمح للأسرى في أغلب السّجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

صفا



