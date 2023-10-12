هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

الوكيل الإخباري- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من التصعيد الخطير الذي تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والذي يجعل من حياة المعتقلين والمعتقلات في خطر وتهديد حقيقي.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إقدام إدارة سجن النقب على قطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ الساعة الثانية من ظهر أمس وحتى هذه اللحظة، بمثابة خطوة انتقام مقلقة، إذ لا يُعقل أن يُترك ما يقارب ألف معتقل بلا ماء لكل هذه الساعات، والتي تتجاوز حدود المنطق.



وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة، وأن يتم التوجه فوراً إلى سجن النقب، وإجبار إدارة السجن على إعادة الماء والكهرباء لكل الأقسام، وأن تتعهد بعدم تكرار هذه الممارسات الانتقامية التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.



وفا