إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار بغزة

الوكيل الإخباري- طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع خطر امتداد العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى مدينة رفح.

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وبحسب يورنيوز الإخبارية، دعا ألباريس في تصريح صحفي، إلى ضرورة فتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة.

وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية إذا أردنا حلاً سياسياً للوضع في الشرق الأوسط. وبين أن حل الدولتين يعني جعل السلام نهائياً لا رجعة فيه وتجنب دوامات العنف المتواصلة.





