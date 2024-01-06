السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ازدياد المستوطنات بشكل غير مسبوق بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

الهواري: مستمرون بتطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية

التربية: 32 ألف طالب يتقدم لامتحان التكميلي غداً

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة وثكنة هونين

22 شهيدا في خانيونس منذ فجر اليوم

شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب

جمع أكثر من 200 دينار.. ضبط متسول في مسجد بالزرقاء يتقاضى راتبا تقاعديا

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بـ"معن" شرق خان يونس

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال سرق 150 جثمان من مقبرة التفاح

صناعة الأردن: 736 مليون دينار صادرات الصناعات العلاجية والطبية العام الماضي

عاجل

22 شهيدا في خانيونس منذ فجر اليوم

السبت، 06-01-2024 10:46 ص

إسرائيل تخشى إصدار "العدل الدولية" قرارا بوقف القتال في غزة

thumbs_b_c_8963f3079c005bd95165a9a915ad7043


الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، "قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة"، وذلك في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها.

وقالت هيئة البث الرسمية في بيان مقتضب، إن "تل أبيب تخشى صدور قرار من المحكمة في لاهاي يأمر بوقف الأعمال القتالية في غزة"، دون تفاصيل أخرى.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ نحو ثلاثة أشهر، بينما عينت إسرائيل، الخميس، خبيرا بريطانيا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام المحكمة بالقضية المرفوعة ضدها.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

اضافة اعلان

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، "22 ألفا و600 شهيدا و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
oVCcT.jpg-dcf25377-2085-43db-bb05-1711bdd6e869

إصابات واعتقالات بينهم سيدتان خلال اقتحام الاحتلال مناطق في طولكرم

aXx9Bi6bpFFFexfr3JqmeJ9MXoPdGxVX8krGCRSw

22 شهيدا في خانيونس منذ فجر اليوم

اعتت

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الخليل بينهم عمال من غزة

d_ea648c0230088b0ac78a90d1f5d8b31f

الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

12024111327563414582

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال بـ"معن" شرق خان يونس

٩

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال سرق 150 جثمان من مقبرة التفاح

أخبار متعلقة
65820c234c59b76265086029

جنود مصابون يرفضون زيارة نتنياهو لهم بالمستشفى

1741

مستشفيان إسرائيليان استقبلا 20 جنديا أصيبوا في غزة

2023_11_2_18_39_37_380

إعلام عبري: إسرائيل تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار

12202316223940991319934

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى

000-1

كتائب القسام تُجدد قصف تل ابيب برشقة صاروخية

225225

بالفيديو .. تعرف على راجمات الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام