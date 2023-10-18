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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 12:01 م

إسرائيل تقر بقصف مرآب مستشفى المعمداني

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الوكيل الإخباري- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قصف مرآب مستشفى المعمداني في مدينة غزة أمس الثلاثاء، معلنا في الوقت نفسه عن بدء تحقيق بشأن قصف المستشفى الذي استشهد فيه أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري "قصفنا مرآب المستشفى لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى".

وكرر المتحدث المزاعم الإسرائيلية بأن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن قصف المستشفى، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضخمت أرقام الشهداء في ما سماه "انفجار المستشفى".

وقال هاجري أيضا "لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفا جويا تسبب في انفجار المستشفى" مضيفا "نظام راداراتنا أظهر وجود رشقات صاروخية من غزة".

وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وإن "المجزرة كبيرة" مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.

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الجزيرة

 




 

 


 

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