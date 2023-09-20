الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الاخباري -

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين، من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، الشاب معتصم منذر قفيشة (21 عاما)، ومحمد عفيف الشويكي (20 عاما)، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول ودورا ومخيمي الفوار والعروب، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.