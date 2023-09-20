الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

وفاة شاب أردني في ألمانيا والخارجية تتابع

من بينها 3 دول عربية.. تعرف على أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة في 2023 - أسماء

الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

زلزال بمنطقة طبرق يثير القلق من جديد في ليبيا

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي في فلسطين

جامعة اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

زلزال يضرب دولة عربية جديدة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 20-09-2023 09:36 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 5


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين، من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل، الشاب معتصم منذر قفيشة (21 عاما)، ومحمد عفيف الشويكي (20 عاما)، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول ودورا ومخيمي الفوار والعروب، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بإعاقة تنقلهم.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

الرئيس الجزائري يؤكد وقوف بلاده مع حقوق شعب فلسطين العادلة

اقصى 6

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي رد رسمي على دعوات إحياء عملية السلام

احتلال 10

الاحتلال يقتحم القدس ويعتقل 4 فلسطينيين

طط

تشييع جثمان الشهيد ضرغام الأخرس في أريحا

وووو

استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال أريحا

أخبار متعلقة
احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

720232791438559478365

الاحتلال يعتقل شابا من الخليل

9999

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل