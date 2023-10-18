"لا والله في نفس".. أب مكلوم بعد استشهاد نجله في فاجعة مستشفى المعمداني

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حادثة مأساوية ألمت بأب بعد أن تلقى نبأ استشهاد طفله نتيجة للعدوان الوحشي الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.

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وفي التفاصيل، يظهر المقطع الأب المكلوم وهو يحاول إقناع الطبيب بأن ابنه لا يزال على قيد الحياة، بعدما أخبره الطبيب بأنه استشهد بعد الهجوم الوحشي الذي استهدف المستشفى قائلاً :" لا والله في نفس" .