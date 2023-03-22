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الأربعاء، 22-03-2023 10:47 ص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، واعتقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدة مناطق بمحافظة الخليل.

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وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ'وفا'، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة فجرا وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أربعة شبان، وهم: محمد ابراهيم عودة صبارنة (30 عاما)، وأسامة محمد محمود صبارنة (22 عاما)، ومحمد خليل محمد العلامي (21 عاما)، ومحمد محمود عودة صبارنة (21 عاما).


وقالت مصادر إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مثلث العين في بيت أمر، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز باتجاههم، ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.


وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب خزانات مياه الفلسطينيين على أسطح المنازل، خاصة بمنطقة عصيدة، ما أدى إلى تلف عدد منها.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب أنس شديد، كما اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت الشاب عبد الله القصاص.

 

وفا


 




 

 


 

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