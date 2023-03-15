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الأربعاء، 15-03-2023 10:02 ص

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 5 آخرين من الخليل

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقال خمسة فلسطينيين من بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجاهد نمر الفروخ، وعزيز الفروخ ونجله مأمون، وأحمد رائد الفروخ، ورشاد إبراهيم جرادات.


وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الكتف ونُقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.

 

وفا


 




 

 


 

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