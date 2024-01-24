إصابات بالاختناق والاحتلال يواصل إغلاق بلدة إذنا غرب الخليل

الوكيل الإخباري - أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بعد منع الاحتلال وصولهم إلى المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل.

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وقالت مصادر لـ "وفا" ، إن قوات الاحتلال المتمركزة على البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، قامت بإغلاق البوابة بعد فتحها اليوم لساعات، وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل الوحيد للبلدة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما تسبب بمعاناة الوصول إلى المستشفيات، والمراكز التجارية وغيرها لنحو 35 ألف فلسطيني .

