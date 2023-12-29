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الجمعة، 29-12-2023 08:37 ص

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة الخليل

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكسارة، وجبل جوهر، وباب الزاوية وعين سارة في مدينة الخليل، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من المدينة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وانتشرت في منطقتي شارع البنوك وسنجر، وأطلقت طائرة للتصوير في محيط منازل الفلسطينيين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، وانتشرت على مدخل مخيم الفوار جنوبا.


 




 

 


 

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