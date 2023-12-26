الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من المدينة، تركزت في حارة أبو اسنينة، ووادي السمن، ومفرق الصاحب، واعتقلت كلا من: جبريل أبو صبيح، وصلاح حيمور، ومعتصم أبو حديد، وجيه أبو حديد، ومحمد الطبنجة، ومصعب الطبنجة، ومصعب محمد نعيم أبو اسنينة، وعبد الكريم أبو رموز، ويعقوب نعيم الزعارير، وفادي أبو داوود، وعمر عبد الرؤوف أبو داوود، ونور شاكر الأطرش، ونادي الأطرش، وحمدي سعيد أبو حسين، ومحمد غالب أبو صبيح، ومنجد روبين مرقة، وباجس يونس عمرو.

