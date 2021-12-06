إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة إثر عملية دهس في طولكرم

الوكيل الإخباري - أصيب فلسطيني، فجر اليوم الإثنين، بجراح حرجة برصاص قوات الأمن الإسرائيلي، عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز "جبارة" غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن "شاب فلسطيني أصيب بجراح حرجة برصاص أحد حراس الأمن عقب تنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة أحد عناصر الأمن الإسرائيليين بجراح خطيرة".



وأضافت القناة، بأن "حارس الأمن تم نقله إلى مشفى (تل هشومير) شرق تل أبيب لتلقيّ العلاج، وأن إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقر".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الفلسطيني منفذ عملية الدهس استقل سيارة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعا إلى الحاجز ودهس عنصر الأمن الإسرائيلي على الحاجز".

ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إلى منطقة الحاجز، وباشرت بعمليات بحث في المكان والتدقيق بهويات السيارات القريبة من منطقة الحاجز.



سبوتنيك عربي