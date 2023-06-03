إصابة جنود إسرائيليين بإطلاق نار على الحدود المصرية

الوكيل الاخباري - أصيب عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، بإطلاق نار على الحدود مع مصر.

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وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه قوة من الجيش على الحدود مع مصر؛ ما أدى لوقوع إصابات.



وأوضح الموقع أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الحدث، فيما يتم التحضير لنقل الجرحى إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.



أما القناة 12 العبرية، فأفادت بوقوع حادث أمني صباح اليوم على الحدود المصرية.

وأشارت القناة، وفق ترجمة "صفا"، أن التقارير الأولية تشير إلى وجود عدد من الجرحى في مكان الحادث، وحالتهم غير معروفة، فيما تجري قوات الاحتلال تحقيقًا في ملابساته.



وأوضحت مصادر عبرية أن الحدث وقع قرب "معبر نيتسانا" المخصص لنقل البضائع بين الكيان ومصر، ويستخدم أيضًا كمعبر لعبور الدبلوماسيين وأصحاب "التصاريح الخاصة".



ووفق الإعلام العبري، فإن الحادث الأمني خاضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية في الوقت الحالي.

صفا