إصابة شاب فلسطيني بشظايا رصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الاخباري - أُصيب شاب فلسطيني ، اليوم الأحد، بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون غرب جنين، واعتقل آخر في بلدة عرابة جنوبا.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن شابا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال عقب اقتحام اليامون، ومداهمة عدد من المنازل، وتفتيشها، عرف من أصحابها: جبريل علي بقلة، وأحمد ناجح، ورائد أبو الحسن.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساهر ملحم، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة كفر راعي، وفتشته.



وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني عبد الرحيم أبو عابد في بلدة يعبد، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

وفا